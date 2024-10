ilSaronnese

CARONNO PERTUSELLA – Croce Azzurra pronta a formare i nuovi volontari: a Caronno Pertusella è fissato per il 7 ottobre l’inizio del corso di formazione. Si sono aperte nei giorni scorsi le iscrizioni per i corsi per aspiranti volontari in Croce Azzurra Odv, rivolti a tutti i cittadini.

L’associazione propone dei corsi per diventare:

addetto agli accompagnamenti semplici o al centralino: corso della durata di 16 ore

addetto agli accompagnamenti non urgenti: corso di 46 ore

operatore 118 (cioè soccorritore esecutore): corso di 46 + 72 ore

Ogni modulo dei corsi per soccorritori prevede un periodo di affiancamento. Inoltre, come soccorritori sarà possibile prestare assistenza a tanti eventi sul territorio: concerti, partite di calcio a San Siro, grandi eventi privati e pubblici.

A Rovellasca, la serata di presentazione si svolgerà giovedì 3 ottobre alle 21 nella sede di via Monza, 2. Anche nelle sezioni di Como e Porlezza l’appuntamento è fissato per il 3 ottobre.

Per maggiori informazioni e l’iscrizione obbligatoria, consultare il sito web www.croceazzurra.net/corsi-per-volontari.

(foto archivio)

