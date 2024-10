Comasina

CESANO MADERNO – “Straordinaria partecipazione per la “festa” di via Don Luigi Viganò. Moderna, sostenibile e più sicura: l’arteria è stata completamente riqualificata dall’Amministrazione civica. Sono state create piste ciclabili, nuovi marciapiedi e percorsi ciclopedonali in sicurezza, rotatoria per migliorare il flusso del traffico, realizzati stalli di sosta e una nuova illuminazione, panchine, pensiline per le fermate del trasporto pubblico, aree verdi con messa a dimora di alberi e un sistema di drenaggio urbano”: dal Comune sono molto soddisfatti delle opere eseguite e della partecipazione dei concittadini al taglio del nastro avvenuto lo scorso fine settimana.

Proseguono dal Municipio: “ Un ringraziamento particolare alle imprese che hanno lavorato al completamento del progetto di riqualificazione, ai cittadini e ai commercianti che hanno avuto la pazienza di convivere con l’avanzamento dei cantieri e a tutti i cesanesi che hanno voluto festeggiare, insieme, il volto nuovo della via.

(foto: la rinnovata via Don Viganò a Cesano Maderno)

