SARONNO/SARONNESE – Primo fine settimana di ottobre con tante eventi e feste sul territorio saronnese. Vino e birra le protagoniste di questi appuntamenti ma non mancheranno le serate musicali come quella proposta dall’associazione saronnese Le Stanze della Musica.

Da venerdì 4 a domenica 6 ottobre

ROVELLO PORRO – L’associazione Two Generation propone “Otuberfest – R-Estate Positivi” nell’area festa di via Bernardino Luini con degustazione birre, rievocazione storica, attività per bambini e molto altro. Dettagli al sito internet www.comune.rovelloporro.co.it.

LAZZATE – Approda in paese la nuova edizione del “Festival del Vino” attraverso stand gastronomici, mostre, ristorazione e spettacoli. Informazioni su www.lazzate.com.

Venerdì 4 ottobre

SARONNO – Alle 21, nella sede dell’associazione “Le Stanze della Musica in via Padre Reina 14/16, concerto inaugurale 2024/2025 della rassegna “Jazz senza Confini” con Claudio Borroni Jazz”. Prenotazione obbligatoria al numero 3665980980.

ROVELLASCA – Alle 21, alla biblioteca comunale di via Edmondo De Amicis 1, torna il Salotto del Libro con “La Fattoria degli animali” di George Orwell. Ingresso libero e informazioni al sito internet www.comune.rovellasca.co.it.

Sabato 5 ottobre

SOLARO – Giornata del Verde e Dono Day con ritrovo alle 9.30 al parco più vicino a casa e rinfresco e saluto del sindaco al parco di via Borromeo. Dettagli del programma al sito www.comune.solaro.mi.it.

ROVELLO PORRO – Alle 10, alla biblioteca civica di piazza Porro, torna il gruppo di lettura per bambini di 4-5 anni. Informazioni su www.comune.rovelloporro.co.it.

SARONNO – Alle 18, al museo della cercamica G. Gianetti di via Carcano 9, inaugurazione della mostra di Ugo La Pietra “L’oggetto significante”. Dettagli al sito internet www.museogianetti.it.

Da sabato 5 a domenica 6 ottobre

MILANO – Nella location di Superstudio Maxi in via Moncucco 35, torna la nuova edizione di “BimbinFiera”: il mondo della gravidanza e della famiglia. Sito internet www.bimbinfiera.it.

MILANO – Dalle 10 alle 19, alla Cascina Cuccagna, Edita – Fiera per gli autore e la piccola editoria. Entrata libera e informazioni al sito internet www.fieraedita.it.

Domenica 6 ottobre

CERIANO LAGHETTO – Torna l’8° edizione della “Festa dei Cortili”, evento organizzato dall’amministrazione comunale in collaborazione con diverse associazioni locali. Informazioni e prenotazioni al numero 029666130, www.ceriano-laghetto.org.

Abbiamo dimenticato qualche evento? Hai altre proposte da segnalare?

Scrivici a [email protected] e lo aggiungeremo subito