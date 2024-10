Politica

SARONNO – “Non so come finirà questa tempesta d’autunno a Città di Saronno. Al momento la fragile maggioranza di centrosinistra che governava da 3 anni con un solo voto di scarto sembra aver perso la partita ma non è detto che nei prossimi giorni non riesca a trovare il voto mancante almeno per far approvare i bilanci (consolidato e preventivo) e tirare così a campare qualche altro mese”.

Sono le parole dell’intervento di Forza Italia in merito alla crisi della maggioranza del sindaco Augusto Airoldi che si trova senza numeri per continuare ad approvare provvedimenti in consiglio comunali a causa della mancanza del tredicesimo voto.

“I tentativi di sopravvivere politicamente sono legittimi, non lo è invece dire bugie. Leggo oggi che la maggioranza sosterrebbe che lo scioglimento anticipato del Consiglio e l’arrivo del commissario prefettizio “interromperebbero il completamento delle opere pubbliche in corso per un valore di circa 30 milioni di euro”.

Questo è falso come si evince facilmente dall’art 141 comma 3 del Testo Unico degli Enti Locali e dalla giurisprudenza che disciplina i poteri del Commissario il quale “può esercitare tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione”. Non si vede peraltro come possano interrompersi lavori già appaltati e addirittura in corso dato che gli stati avanzamento lavori possono essere tranquillamente disposti dal dirigente”.

E conclude: “Forza Italia si augura che si possa porre fine a questo calvario e si lasci quanto prima la parola al popolo (saronnese) sovrano. Anche l’immagine del Sindaco ne trarrebbe beneficio, sempre che lui ritenga opportuno ricandidarsi”

