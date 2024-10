Città

SARONNO – Sensibilizzare la popolazione femminile sulla prevenzione del tumore al seno con un invito a monitorare in modo costante la propria salute, anche attraverso l’adesione a controlli e screening specialistici.

Con questo obiettivo prende il via sabato 5 ottobre da Saronno il Tour della Prevenzione promosso da Acqua & Sapone insieme a Lilt che concluderà il suo percorso sabato 2 novembre a Milano, per un totale di 21 tappe, in diverse città italiane, durante le quali saranno erogate in totale più di 1.000 visite senologiche gratuite.

L’appuntamento a Saronno è fissato nel punto vendita di via Lombardia.

Non sarà necessario effettuare alcuna prenotazione: alle donne interessate basterà recarsi all’ambulatorio mobile di Lilt, nei pressi dei punti vendita Acqua & Sapone, e richiedere, in base alla disponibilità del momento, di sottoporsi alla visita che sarà effettuato da personale medico specializzato della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, che fornirà altresì validi consigli sulla salute e sulla prevenzione del tumore al seno.

Il progetto attraversa tutta Italia, da nord a sud, comprese le isole maggiori, diffondendo così messaggi di salute e diagnosi precoce e promuovendo la routine per la salute del seno: autopalpazione periodica, sana alimentazione, attività fisica e stop al fumo.

Una iniziativa che rientra nell’ambito delle attività portate avanti da Lilt in occasione della Campagna Nastro Rosa.

“Il gioco di squadra è fondamentale anche nella prevenzione contro il tumore – afferma Carlo Schiavo, Ceo di Acqua & Sapone, intervenuto all’iniziativa di presentazione del progetto a Palazzo Marino insieme ai vertici di Lilt Milano – e quest’anno sono molto contento di collaborare assieme alla Lilt e contribuire a diffondere la corretta cultura della prevenzione. Il nostro tour è finalizzato ad intraprendere una capillare azione locale grazie al nostro profondo legame con i territori in cui ogni giorno operiamo – sottolinea – e ai quali vogliamo esprimere la nostra gratitudine per la fiducia che ripongono in noi. Del resto – aggiunge Schiavo – siamo ben consapevoli che la componente umana e sociale è alla base di ogni ambizioso progetto che, insieme ai nostri partner, intendiamo portare avanti nell’interesse comune”.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti