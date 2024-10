Città

SARONNO – La giornata dedicata ai nonni, per tradizione appannaggio delle scuole o dell’ambito strettamente familiare, è stata festeggiata anche nel quartiere Aquilone.

L’associazione L’Aquilone Aps ha invitato tutti i nonni (e relativi nipoti) dell’area del parco Aquilone a festeggiare questo giorno speciale con un aperitivo all’aperto.

Nel tardo pomeriggio di mercoledì, prosecco, stuzzichini e salatini per nonne e nonni o patatine, dolcetti e succhi di frutta per i più piccoli hanno fatto da contorno ad un momento di convivialità che non si verificava da tempo, complice anche un clima inaspettatamente gradevole in questo autunno così bizzarro.

“Dopo i forzati lockdown della pandemia, la gente fa ancora fatica a unirsi agli altri – sottolineano i promotori dell’iniziativa – ma non bisogna lasciarsi sfuggire ricorrenze come questa della Festa dei Nonni nel proporre occasioni per rinnovare il piacere di stare insieme, soprattutto se rappresentano una opportunità per rafforzare i legami tra generazioni passate e future”.

