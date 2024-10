iltra2

CARNAGO – Alle 15.30 di oggi i vigili del fuoco di Busto-Gallarate sono intervenuti con un’autopompa nel territorio comunale di Carnago in via Kennedy per l’incendio di un appartamento, grazie alla prontezza di risposta le fiamme non si sono propagate a tutta l’abitazione anche se è stato necessario dichiararla inagibile per i gravi danni subiti.

Sul posto è giunta in supporto anche un’autobotte da Varese. Le cause del rogo sono in fase di accertamento, non si segnalano feriti.

Sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Saronno che come sempre in simili circostanze, hanno avviato gli accertamenti del caso con il supporto tenico dei pompieri.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

(foto in alto, il fumo dall’appartamento dove si è sviluppato l’incendio a Carnago. Sotto: i mezzi dei vigili del fuoco sul posto)

04102024