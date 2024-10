news

Chi ha detto che per investire bisogna necessariamente acquistare asset, azioni e criptovalute per il valore di decine di migliaia di dollari? Se da un lato il mondo degli investimenti è anche costituito da whale e grandi somme di denaro, dall’altro è anche vero che i piccoli investitori sono in numero maggiore ed è possibile trasformare anche somme modeste come 150 dollari in oltre 1.500 con investimenti mirati.

Oltre a criptovalute di un certo peso, che vedremo nella lista in basso, puntare al segmento delle meme coin potrebbe essere la soluzione migliore, questo perché è un mondo particolarmente dinamico e sempre in movimento, con opportunità degne di nota. Tuttavia, bisogna anche tener conto del fatto che non tutte le meme coin sono egualmente redditizie.

Prendiamo per esempio Shiba Inu (SHIB), che ha visto un incremento del 35,41% nell’ultimo mese. Attualmente il prezzo è eccessivamente alto per poter essere considerato un investimento sicuro. Pertanto, nel mese di ottobre potrebbero esserci tre migliori alternative da considerare. Ecco quindi quali sono.

Pepe Unchained (PEPU)

Pepe Unchained è uno dei progetti più entusiasmanti dell’anno. La prevendita del token PEPU procede a gonfie vele e dopo aver raccolto oltre 16,9 milioni di dollari in finanziamenti, si prepara a prendere d’assalto il segmento delle meme coin. La presentazione del progetto, che sta ormai per raggiungere la sua fase finale di prevendita, ha visto l’uso del meme di Pepe the Frog in un nuovo contesto. La rana, bloccata su Layer-1, non può esprimere il suo potenziale. Per questo il team di sviluppo ha pensato di costruire un intero ecosistema più favorevole per trader e investitori. Spostandosi su blockchain Ethereum Layer-2, i benefici sono espressi dalla maggiore velocità di transazione e ricompense di staking doppie.

Bisogna però affrettarsi per partecipare al progetto. Con i token ancora acquistabili a 0,0099$, i primi investitori possono accedere a un prezzo favorevole prima che la meme coin PEPU venga lanciata ufficialmente sugli exchange. Il momento è cruciale e stando alle previsioni degli esperti si tratta di una meme coin esplosiva, il cui valore potrebbe moltiplicarsi velocemente dopo il listing su CEX e DEX.

Ripple (XRP)

Ripple continua a essere un progetto degno di nota nel 2024. Recentemente la sua situazione legale si è normalizzata, cosa che ha permesso all’asset di risalire dell’8,72% nell’ultimo mese. Attualmente il prezzo di XRP è di 0,5983$ ma stando agli esperti del settore, potrebbe crescere in maniera esponenziale con un aumento di richiesta globale.

Ripple è infatti una rete blockchain per pagamenti digitali che sfrutta come valuta principale il token XRP. Se consideriamo che nel 2017 il prezzo era di poco superiore a 0,006$, possiamo notare un incremento considerevole rispetto al prezzo attuale, quasi il 9.900%. Sebbene dopo l’ATH raggiunto nel 2018 il prezzo si sia poi assestato, ha avuto periodi floridi anche nel 2021.

Ciclicamente, quindi, XRP potrebbe essere pronto a una nuova bull run, grazie anche alla vittoria nella causa con la SEC. Un asset quindi su cui vale la pena investire in questo momento per trasformare 150$ in 1.500$.

Solana (SOL)

Solana guida la tecnologia blockchain, con una reputazione solida a livello internazionale. Solana offre strutture efficaci e scalabili e grazie alla sua capacità di gestire molte transazioni al secondo a costi ridotti è diventata una scelta quasi obbligata per le dApp e le DeFi che mirano al mercato di Ethereum.

L’attuale prezzo di SOL, il token nativo, è di 146,64$ ma potrebbe aumentare del 9.000% nei prossimi anni con la progressiva espansione del suo ecosistema. Non dimentichiamo infatti che SOL è al quinto posto globale delle migliori criptovalute, con una capitalizzazione di mercato di 62 miliardi di dollari. Sebbene il 2022 abbia rappresentato un periodo di stagnazione per l’asset, le cose stanno rapidamente cambiando ed è in lizza per raggiungere nuovi ATH negli anni a venire.

La scalabilità della struttura di Solana la rende perfetta per lo sviluppo di applicazioni decentralizzate e NFT. Dato l’attuale trend dei paesi nel dare priorità all’uso di tecnologie verdi, Solana sta avanzando rapidamente, apportando cambiamenti che potrebbero portare agli investitori dei rendimenti notevoli.