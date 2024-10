Groane

MISINTO – Riceviamo e pubblichiamo la nota del capogruppo di “Insieme per Misinto”, Antonio Salerno in merito alla variazione di bilancio, approvata lunedì sera.

La proposta di variazione al Bilancio di Previsione 2024/2026 che ci viene presentata ammonta complessivamente a poco più 150 mila euro, e riguarda principalmente due maggiori entrate derivanti: per € 100.000,00 derivanti da proventi da oneri di urbanizzazione che determinano uno stanziamento complessivo di 352 mila euro.

La predetta voce di bilancio registra un incremento di €.162 mila euro, pari ad oltre l’85% in più rispetto alle previsioni iniziali.

Questo dato conferma ancora una volta la politica adottata in questi anni, che ha favorito un eccessivo consumo del suolo che, se da un lato ha incrementato le entrate comunali, dall’altro ha deteriorato il paesaggio e frammentato il territorio.

Evidenziamo che l’equilibrio complessivo di bilancio di questa variazione viene garantito mediante l’utilizzo di oneri di urbanizzazione per spese correnti che determinano una percentuale complessiva di utilizzo di oltre il 65%.

Riteniamo che la predetta percentuale di utilizzo di entrate straordinarie per finanziare spese ordinarie è molto elevata che denota una certa sofferenza del bilancio di parte corrente, per €. 57.000,00 a titolo di rimborso dal comune di Lazzate per le spese sostenute e anticipate dal Comune di Misinto per la progettazione del nuovo asilo nido di via Misentasca.

Cogliamo l’occasione per ricordare che la predetta somma è stata anticipata dalle casse del nostro Comune nell’esercizio 2023 e soltanto il 10 luglio di quest’anno, contestualmente al nostro sollecito, è stata fatta richiesta formale di rimborso al Comune di Lazzate.

Soltanto oggi, 30 settembre 2024, guarda caso a seguito della nostra interrogazione, viene prevista in bilancio la somma di 57 mila euro a titolo di rimborso da parte del Comune di Lazzate per la progettazione del nuovo asilo nido di via Misentasca.

Più che alle strane coincidenze vogliamo credere al ruolo propositivo e responsabile che il gruppo di Insieme per Misinto sta svolgendo fin dall’inizio di questa nuova consiliatura.

A questo proposito ci chiediamo come mai la somma di 57 mila euro è stata allocata nella missione 20 a titolo di fondo di accantonamento? Forse perché non c’è la certezza di incassare questi soldi, almeno nell’immediato, e

quindi per cautela le risorse vengono congelate?

Non è politicamente accettabile che sono state anticipate per conto del Comune di Lazzate la somma di ben 57 mila euro e, ad oggi non abbiamo la certezza di incassarli e quindi non poterli utilizzare per interventi a favore del nostro paese.

Per le predette motivazioni il gruppo consiliare di Insieme per Misinto esprime voto contrario alla proposta di variazione al Bilancio di Previsione 2024/2026.

