Mentre le prese di profitto si ampliano e Bitcoin scende di circa il 4%, la situazione è ancora peggiore per alcune altcoin. In particolare, Dogecoin si conferma come il più grande perdente tra le prime 10 criptovalute. Subito dopo, troviamo XRP, che ha perso circa il 5% nelle ultime 24 ore. Tuttavia, i guadagni settimanali rimangono superiori al 5%.

Quindi, le prese di profitto arrivano dopo un rally per XRP. Analizzando l’RSI, si nota che l’ipercomprato si è attenuato nel grafico orario. Pertanto, l’attuale prezzo di circa $0,62 potrebbe rappresentare un’interessante opportunità di ingresso.

Quindi, le balene rimangono ottimiste. Inoltre, un potenziale breakout tecnico potrebbe offrire nuove opportunità. Gli investitori dovrebbero considerare di acquistare XRP adesso? Ecco le ultime previsioni sul prezzo di Ripple.

Le balene comprano, XRP decolla

Il comportamento delle balene nel mondo delle criptovalute è molto importante, poiché detengono grandi quantità di XRP e i loro acquisti o vendite possono influenzare significativamente il prezzo di mercato. L’accumulo da parte di questi grandi investitori spesso indica futuri movimenti di prezzo.

Recentemente, le balene hanno accumulato oltre 470 milioni di XRP, il che è un segnale positivo per il mercato. Questo forte comportamento di acquisto suggerisce che credono in un futuro aumento del prezzo. C’è stata di nuovo una spinta, con le balene che hanno accumulato notevoli quantità di XRP.

#Ripple whales have bought over 470 million $XRP in the past 10 days! pic.twitter.com/8I3ZWF0cgO — Ali (@ali_charts) September 29, 2024

In analisi tecnica, si sta formando un triangolo simmetrico, in cui il prezzo oscilla sempre di più tra massimi decrescenti e minimi crescenti. Questa configurazione indica incertezza, poiché acquirenti e venditori sono in equilibrio. Un breakout significativo da questo triangolo potrebbe indicare una continuazione della tendenza precedente. Attualmente, XRP presenta un setup rialzista: secondo alcuni analisti, ha recentemente rotto un triangolo di consolidamento che durava da tre anni, suggerendo un potenziale obiettivo di prezzo di $2,30. Questo potrebbe tradursi in un guadagno di oltre il 250% per i detentori di XRP nel medio termine.

PEPU è meglio di XRP?

XRP rimane una delle altcoin più popolari, ma gli investitori stanno iniziando a guardare anche alle prevendite speculative per cercare rendimenti ancora più elevati. PEPU si sta dimostrando molto forte in questo ambito.

Pepe Unchained ha già raccolto $16,8 milioni nella sua prevendita, il che dimostra la solidità del progetto. Si distingue per il suo approccio ibrido, che combina la popolarità delle meme coin con la tecnologia avanzata della Layer 2 su Ethereum. Questo dovrebbe garantire transazioni più rapide ed economiche nel settore delle criptovalute, specialmente per quanto riguarda le meme coin.

La crescente popolarità di Pepe Unchained dimostra che non si tratta solo di un’altra meme coin. Questa idea sta riscuotendo un buon successo nella community crypto. Invece di puntare esclusivamente sull’hype, il progetto mira a creare un utilizzo pratico per i suoi utenti. La soluzione Layer-2 promette di rendere le transazioni più efficienti e intende risolvere problemi come le alte commissioni e i lunghi tempi di attesa. Così, PEPU, il token nativo del progetto, non viene visto solo come un semplice mezzo, ma come un elemento fondamentale per la nuova infrastruttura blockchain L2.

Il team di Pepe Unchained punta a costruire un ecosistema completo che non solo permetta di scambiare PEPU, ma introduca anche un exchange decentralizzato (DEX) specializzato. Questa nuova piattaforma consentirà agli utenti di fare trading con meme coin e criptovalute consolidate a costi contenuti. Inoltre, ci sarà un blockchain explorer per garantire la massima trasparenza su tutte le transazioni effettuate sulla piattaforma.

Gli investitori interessati possono acquistare i token PEPU direttamente dal sito ufficiale, con diverse opzioni di pagamento disponibili, tra cui Ethereum, USDT, BNB o anche carte di credito. Ma attenzione: il prezzo aumenterà nuovamente tra circa 24 ore.