Città

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota sul mercato di Saronno inviata da Confcommercio Ascom Saronno.

Il mercato di Saronno, da sempre polo della vita sociale ed economica della città, necessita di una rinascita. Negli ultimi anni, sono emerse diverse criticità legate all’organizzazione e alla gestione dell’area mercatale, che richiedono un intervento. Questa situazione, nel pratico, pregiudica l’appeal del mercato e la soddisfazione della clientela.

Ivan Baiocatto, storico commerciante ambulante presente sulla piazza saronnese, nonché rappresentante dei venditori ambulanti di Confcommercio Ascom Saronno (Fiva) sottolinea: “Di fatto, è palese che, negli ultimi anni si è assistito a una progressiva riduzione del numero dei banchi e a una loro dislocazione sempre più frammentata, con la creazione di spazi vuoti e una distribuzione degli espositori poco omogenea”. Un problema che, secondo il rappresentante, “necessita di un intervento urgente per ripristinare l’attrattività e la vivacità di un tempo”.

Non solo la quantità, ma anche la qualità degli stand è un tema caldo. Baiocatto, sottolinea l’importanza di un maggiore rigore nel mantenere un decoro adeguato delle bancarelle e di un regolamento più pertinente per gli spuntisti e per la vendita di merce di seconda mano.

A fare eco alle richieste dei venditori ambulanti è il Presidente di Confcommercio Ascom Saronno, Andrea Busnelli, che sottolinea l’importanza di un confronto costante con l’amministrazione comunale. I tavoli di lavoro avviati negli ultimi mesi rappresentano un passo importante verso una rivisitazione dei regolamenti del mercato e verso il raggiungimento di una stabilità che possa garantire la sua prosperità a lungo termine.

Conclude il presidente di Confcommercio, “con una regolamentazione più efficace e una collaborazione tra tutti gli attori coinvolti, possiamo rendere il mercato di Saronno di nuovo attrattivo, confermandolo come punto di riferimento per la comunità e per i commercianti ambulanti”.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti