SARONNO – Oggi, venerdì 4 ottobre, si terrà la premiazione dei vincitori tra gli studenti delle scuole di Saronno, che hanno partecipato al concorso “Imi per le scuole”. I ragazzi, attraverso ricerche, poesie, lavori grafici e digitali, hanno approfondito il tema degli Internati militari italiani (1943-1945), mettendo in luce aspetti storici e umani di grande valore. L’iniziativa culminerà in una giornata speciale con la premiazione degli studenti e l’inaugurazione della mostra che esporrà i loro elaborati.