SARONNO – Anche nella città degli amaretti cresce l’attenzione per la sostenibilità e uno dei riscontri più concreti dell’impegno della comunità su questo fronte è il successo, costante nel tempo, del Repair Cafè che torna questa settimana dopo la pausa estiva.

Un’attenzione che vede Saronno in linea con quanto avviene a livello europeo. Lo scorso 30 luglio è entrata in vigore di una direttiva europea che ha tra i suoi obiettivi anche la riduzione dei rifiuti e la promozione dell’economia circolare. Prevede l’obbligo per i fabbricanti di riparare, sia in caso di difetto che di usura, tutti i prodotti anche dopo che la garanzia di due anni è scaduta, con tempistiche ragionevoli e prezzi trasparenti, rendendo anche disponibili i ricambi necessari. Anche l’Italia dovrà recepire la norma e a breve serviranno anche molti artigiani e riparatori indipendenti.

La riduzione dei rifiuti attraverso l’autoriparazione degli oggetti è anche l’obiettivo dei Repair Cafè, a Saronno nato proprio un anno fa e da allora ospitato dall’Associazione Il Tassello, in via Don Luigi Monza 13a. Si parla di autoriparazione perché chi porta l’oggetto è incentivato a ripararlo da sé, con l’aiuto di un volontario “esperto”.

Ma quali oggetti varcano più frequentemente la porta dei Repair Cafè?

La classifica redatta dai 3270 Repair Cafè sparsi in tutto il mondo è la seguente:

1. Aspirapolvere

2. Macchina per il caffè

3. Pantaloni

4. Bicicletta

5. Macchina da cucire

6. Orologio

7. Lampada

8. Bollitore elettrico

9. Forbici

10. Tostapane

Nel Repair Cafè di Saronno sono anche diventati protagonisti: utensili da lavoro, computer e stampanti, radio e lettori CD, ombrelli.

Purtroppo però nel 25% dei casi l’oggetto non si riesce a ripararlo, per questi motivi:

1. Pezzi di ricambio non disponibili alla sessione di riparazione

2. Guasto non identificato

3. Prodotto non riparabile

4. Troppo usurato

5. Pezzi di ricambio non disponibili sul mercato

6. Impossibile aprire il prodotto

7. Pezzi di ricambio troppo costosi

8. Troppo dispendioso in termini di tempo

9. Mancanza di attrezzature presso la sede di riparazione

10. Informazioni sulla riparazione non disponibili

Ciò non toglie che, anche a Saronno, si farà sempre il possibile per raggiungere l’obiettivo!

Il prossimo appuntamento è sabato 5 ottobre dalle 14,30 alle 18,30.

