Cronaca

SARONNO – Via Miola e la Cassina Ferrara sono state le zone interessate dall’inseguimento dei carabinieri che ha permesso di arrestare un 35enne saronnese che aveva saltato un posto di blocco avendo in auto poco meno di mezzo chilo di sostanza stupefacente.

Ma andiamo con ordine e torniamo allo scorso 27 settembre, quando nell’ambito di un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti i carabinieri della Compagnia di Saronno con il supporto delle squadre Sio del 3°Reggimento Lombardia e le unità cinofile hanno allestito un posto di blocco alle porte di Saronno.

Un’auto malgrado l’alt intimato dai militari non è fermata. Il conducente ha tentato di dileguarsi percorrendo ad alta velocità via Miola ma i militari l’hanno inseguito riuscendo rapidamente a bloccare l’auto fuggitiva. A bordo c’erano due uomini: il passeggero, un nordafricano non identificato è riuscito a darsi alla fuga, mentre il conducente, un saronnese 35enne è stato bloccato. Con una perquisizione dell’auto sono stati trovati diversi involucri contenenti sostanze stupefacenti, circa 50 grammi di eroina, 300 di hashish e 100 grammi di cocaina. L’uomo è stato arrestato e, dopo il processo con rito direttissimo, ora si trova ai arresti domiciliari.

