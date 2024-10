Cronaca

SARONNO – Sono tornati in azione, negli ultimi giorni, i ladri che prendono di mira i garage, episodi che si ripetono ciclicamente in diverse zone della città. Nel dettaglio un episodio è avvenuto nella notte tra domenica e lunedì nella zona di via Carcano. Fortunatamente un garage era vuoto ma secondo quanto emerso i ladri sarebbero riusciti ad allontanarsi con l’auto contenuta nel secondo box.

E’ invece fallito, grazie al rapido e tempestivo intervento dei carabinieri della compagnia di Saronno, il tentato furto di una moto nella zona del quartiere a sud del Municipio. Il ladro è entrato in azione nella notte tra mercoledì e giovedì. E’ entrato nel garage e ha cercato di rubare la moto ma la sua effrazione non è passata inosservata tanto che sono arrivati i militari che l’hanno fermato prima che potesse allontanarsi. Il ladro, volto noto alle legge originario di Barcellona Pozzo di Gozzo, è stato portato in caserma in via Manzoni e denunciato.

