ilSaronnese

SOLARO – Universal Solaro si prepara alla nuova stagione: lo scorso lunedì 30 settembre si è tenuta sul campo del centro sportivo Gaetano Scirea la presentazione della nuova stagione e la rosa delle squadre che saranno allenate dalla associazione sportiva dilettantistica solarese.

Presente all’evento anche l’assessore allo Sport, Christian Caronno. La giornata è stata inoltre occasione di entrare in gioco per il nuovo direttivo, appena rinnovato, con il nuovo presidente Mauro Lattuada, che ha assunto il ruolo lo scorso giugno dopo il passaggio di consegne con Maurizio Cattafi, ex presidente.

(foto: un momento della presentazione della nuova stagione di Asd Universal Solaro, con l’assessore allo Sport Christian Caronno)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?