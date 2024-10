Città

SARONNO – Tra i 2400 partecipanti della Strasaronno la manifestazione organizzata dalla Cls ha visto la partecipazione anche di una delegazione dell’azienda saronnese Spii vicina della cooperativa. Con età comprese tra i 22 e i 52 anni, ha preso parte alla corsa: Davide Valisi, Andrea Bertazzoni, Lorenzo Lualdi, Federica Formato, Alessandro Lupi, Francesco Colombo, Sara D’Arone e Antonia Faiella.

Davide Valisi, responsabile operations di Spii e “coach” dei duri allenamenti che si svolgono tutto l’anno nel parco Lura nelle pause pranzo, ha completato la gara in 53:17 ed è soddisfatto della sua prestazione: “L’adrenalina, l’entusiasmo dei partecipanti e gli applausi lungo il percorso mi hanno dato la carica e mi hanno ricordato perché, di domenica mattina, ho dato il massimo per completare questi 10 chilometri.” Andrea Bertazzoni, product designer, ha chiuso con un ottimo tempo di 49:33 e ha commentato: “Prima di iniziare a lavorare in Spii, un anno fa, correvo in modo discontinuo. Mi sono unito al gruppo dei corridori dal secondo giorno di lavoro, e ora non posso fare a meno dei nostri allenamenti settimanali. I risultati si vedono!”

Lorenzo Lualdi, il più giovane del gruppo e ingegnere meccanico di Spii, ha completato la gara in 57:37: “La StraSaronno è stato il mio primo vero test dopo un anno di allenamenti con amici e colleghi. Un anno fatto di corse e circuiti, spesso all’alba, sacrificando la pausa pranzo o le serate dopo il lavoro. Questa corsa rappresenta un punto di partenza per continuare a migliorarmi, sfidando me stesso e la sedentarietà della vita quotidiana.” Federica Formato, project coordinator, ha chiuso con un tempo di 59:18: “Non sono salita sul podio, ma per me è stata una vittoria. Mi ero prefissata di stare sotto l’ora e ci sono riuscita. La costanza e la disciplina premiano sempre, sia nello sport che nel lavoro!”

Alessandro Lupi, del reparto produttivo della sede di Gerenzano di Spii, ha conseguito il tempo di 59:09 ed ha dichiarato: “Un’esperienza fantastica, condividendo la passione per lo sport, il piacere di stare insieme e mettersi alla prova con allegria. Non vedo l’ora della prossima edizione!” Francesco Colombo, responsabile dell’industrializzazione di Spii, ha registrato il miglior tempo del gruppo con un invidiabile 40:23: “Sono molto soddisfatto della mia prestazione fisica! Punto a scendere sotto i 40 minuti per la prossima edizione.” Anche Sara D’Arone, responsabile della logistica – con un tempo di 59:59, e Antonia Faiella, del customer care – che ha chiuso in 1:00:37, si sono dichiarate felici e soddisfatte dei loro risultati.

Anche il ceo di Spii, Silvio Zuffetti, ha voluto esprimere il suo apprezzamento per l’evento: “Siamo orgogliosi di avere vicini come Cls, che sono stati in grado di coinvolgere ancora una volta tutta la città di Saronno ed il circondario. Oltre ad essere un nostro ottimo fornitore, il loro impegno sociale, che da 40 anni promuove iniziative di inserimento lavorativo e sociale per garantire la dignità delle persone con disabilità, è un esempio e un’ispirazione per tutti noi.”

