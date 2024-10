iltra2

VENEGONO SUPERIORE – Il Comune di Venegono Superiore con biblioteca e gruppo e associazioni locali ha preparato ricco calendario di eventi per il mese di ottobre, con iniziative culturali e ricreative per coinvolgere cittadini di tutte le età. Ecco il programma completo di tutti gli eventi previsti, organizzati in collaborazione con la Pro Loco e la Biblioteca comunale “Bruno Munari”.

Dal 5 al 13 ottobre: Mostra Life support

La Biblioteca ospiterà la mostra Life support, a cura di Emergency, dedicata alla Giornata Mondiale del Soccorso. La mostra sarà aperta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e il sabato e la domenica fino alle 18. Un’occasione per conoscere più da vicino le attività umanitarie di soccorso e il loro impatto.

Giovedì 10 ottobre, alle 18.30: Incontro con l’autore Atai Walimohammad

In biblioteca si terrà un incontro con l’autore italo-afghano Atai Walimohammad, che presenterà la sua esperienza e il suo contributo letterario. Un evento da non perdere per chi ama la letteratura e le storie di vita vissuta.

Sabato 12 ottobre, alle 10.30: Letture per l’accoglienza

La Biblioteca organizza una speciale mattinata dedicata ai più piccoli, con letture per l’accoglienza e storie che parlano di inclusione e amicizia.

Domenica 6 ottobre, alle 18: Celebrazione del Centenario della Radio

L’evento, a cura di Claudio Ricordi, celebrerà i cento anni della radio. Con l’ausilio di storici documenti sonori, verrà ripercorsa la storia di questo mezzo di comunicazione, simbolo di informazione e intrattenimento. L’evento si terrà alla sala consigliare.

Domenica 13 ottobre: Castagnata presso il Parco Pratone

Una giornata autunnale dedicata alla tradizione, con una castagnata aperta a tutti. Un momento perfetto per riunirsi all’aperto e gustare le castagne.

Sabato 19 ottobre, alle 10: Letture di Nati per Leggere

Tornano le letture di Nati per Leggere in Biblioteca! L’appuntamento è alle 10 per la fascia 0-2 anni e alle 10.45 per i bambini di età compresa tra 3 e 6 anni. La partecipazione è gratuita, ma è gradita la prenotazione per garantire una migliore gestione degli spazi.

Domenica 20 ottobre: Festa del Fungo presso il Parco Pratone

Il Parco Pratone sarà nuovamente teatro di una festa dedicata alla natura, con la Festa del Fungo. Un evento pensato per valorizzare il territorio e i suoi prodotti stagionali.

Sabato 26 ottobre: Bibliogames in Biblioteca

Un pomeriggio di giochi da tavolo per prepararsi alla notte più paurosa dell’anno! La biblioteca invita grandi e piccoli a scoprire il fascino dei giochi in scatola. Sarà disponibile anche una speciale Library Escape dal titolo Lezione di cura delle creature magiche. Per partecipare è necessaria la prenotazione.

Giovedì 31 ottobre, dalle 14 alle 18: Dolcetto o Scherzetto?

I bambini sono invitati a visitare la Biblioteca, che per l’occasione sarà allestita a tema Halloween. Dalle 14 alle 18 sarà possibile ritirare il proprio Kit Pipistrello-Take Away, per portare a casa un pizzico della magia di Halloween.

Giovedì 31 ottobre, sera: “Cammina insieme” – Halloween Walk

In occasione della serata di Halloween, la Pro Loco Venegono Superiore, in collaborazione con le Gev-Guardie ecologiche del Parco Pineta, organizza una suggestiva camminata serale. La partecipazione è su prenotazione obbligatoria e offre la possibilità di esplorare il territorio in una veste del tutto nuova e misteriosa.

Per maggiori informazioni e prenotazioni, è possibile contattare l’Ufficio Cultura al numero 0331824459 o visitare il sito ufficiale del Comune di Venegono Superiore: www.comune.venegonosuperiore.va.it.

