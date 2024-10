news

Arbitrum One, soluzione Layer-2 di Ethereum, ha superato 1 miliardo di dollari in transazioni all’inizio del mese. Un risultato raggiunto dopo tre anni dal lancio della rete, avvenuto nel 2021. Ha superato di fatto anche la Layer-2 di Coinbase, che ha finora fatto registrare transazioni per un totale di 775 milioni di dollari, mentre OP Mainnet è terza in classifica, con 347 milioni di dollari.

Vale la pena notare che Arbitrum One è leader anche per quanto riguarda il TVL, ovvero nel “total value locked”, uno dei dati più importanti per stabilire la salute di una blockchain. Rappresenta il valore totale degli asset bloccati (o in staking) in un protocollo o una rete, quindi un elevato TVL stabilisce un buon stato di salute della blockchain.

Tra le soluzioni L2, Arbitrum One è quindi al vertice con 14,3 miliardi di TVL, Base segue con 7,32 miliardi e OP Mainnet è a 6,57 miliardi di dollari, come possibile vedere dai dati forniti da L2Beat.

La crescita di Arbitrum One

Il potenziale di Arbitrum One è ancora elevato, soprattutto se consideriamo che all’inizio del mese scorso, Paxos, emittente di stablecoin, ha annunciato i piani per lanciare i propri prodotti su Arbitrum One. L’obiettivo di questa collaborazione è promuovere l’integrazione istituzionale nella rete Arbitrum, portando asset del mondo reale sulla blockchain.

Tramite Arbitrum, l’azienda vuole sfruttare la liquidità di Ethereum con una velocità transazionale maggiore oltre che costi ridotti, due elementi per cui la rete Layer-2 è ben conosciuta. Oltre, naturalmente, a coinvolgere l’ecosistema DeFi di Arbitrum. Il capo di Paxos ha dichiarato: “Siamo entusiasti di collaborare con Arbitrum per portare più asset del mondo reale sulla blockchain. Arbitrum è nota per la sua velocità, sicurezza e scalabilità, caratteristiche fondamentali per promuovere l’adozione a lungo termine di asset digitali in diversi settori. Nei prossimi tre anni, l’adozione delle stablecoin da parte degli utenti retail e istituzionali esploderà e Paxos guiderà questo cambio di paradigma.”

Il futuro delle Layer-2 potrebbe quindi essere particolarmente roseo. Il token nativo di Arbitrum, ARB, è al terzo posto nel segmento Layer-2 che ha visto un aumento di volume di scambio del 44,35%, con una capitalizzazione di mercato di 13 miliardi di dollari. Gli occhi degli investitori sono quindi puntati su questa nicchia che potrebbe a breve crescere esponenzialmente grazie all’arrivo di meme coin che ne sfruttano le potenzialità, come Pepe Unchained (PEPU).

La Layer-2 di Pepe Unchained

Chi apprezza il mondo delle meme coin ed è interessato agli scenari aperti dalle blockchain Layer-2, dovrebbe prendere in considerazione il token PEPU, attualmente in prevendita e che ha catalizzato l’attenzione di whale e piccoli investitori. Ottenendo oltre 16,9 milioni di dollari in finanziamenti, si tratta di una prevendita di enorme successo. Migliaia di follower sul canale Telegram e la pagina ufficiale X indicano come il progetto abbia raggiunto un vasto pubblico, creando grandi aspettative per il prossimo lancio sugli exchange.

Sfruttando il meme di Pepe the Frog, che ha già di per sé una grossa risonanza, il team di sviluppo ha poi costruito un impianto e una struttura con uno sguardo al futuro. PEPU, infatti, sarà il primo token dedicato a Pepe the Frog ad avere un proprio ecosistema su Layer-2, migliorando quindi la velocità delle transazioni e abbassando i costi gas. Due elementi di cui il mercato delle meme coin sembra avere disperatamente bisogno.

A trarne vantaggio, in ogni caso, non sono solo i trader che usano il token PEPU ma anche gli investitori che vogliono ottenere profitti a lungo e breve termine. Soprattutto nel primo caso, il protocollo di staking offre ancora ricompense del 127%, permettendo a tutti i primi acquirenti di bloccare i token e garantire ritorni passivi.

Per poter acquistare PEPU è necessario collegare un wallet compatibile, come per esempio Metamask. Dopodiché è possibile effettuare la transazione utilizzando ETH, USDT, BNB o anche carta di credito. Al termine della prevendita i token verranno caricati sul wallet indicato, permettendo così di beneficiare dell’eventuale apprezzamento che può derivare dalla quotazione su CEX e DEX. Tenendo conto della popolarità delle soluzioni Layer-2, Pepe Unchained è sulla buona strada per rivelarsi un token esplosivo.

