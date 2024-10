Città

SARONNO – Si svolgerà il prossimo 10 ottobre alle 18 il vernissage della mostra d’arte figurativa “Intensa-mente: l’arte, la passione, la vita” in sala Nevera (viale Santuario, Saronno). L’evento avrà luogo alla presenza degli espositori e vuole essere un’importante occasione per esplorare come l’espressione artistica possa essere un mezzo potente per condividere emozioni, passioni e stati d’animo.

Promossa da Asvap4 in collaborazione con Cls Sun Chi e ClanDestino, questa mostra è un tributo a 30 anni di impegno da parte di Asvap4, un’organizzazione che offre supporto a chi vive il disagio psichico e alle loro famiglie, estendendo la sua attività anche a Busto Arsizio. La scelta della data non è casuale: il 10 ottobre coincide con la Giornata della Salute Mentale, riconosciuta a livello internazionale dal 1992, che mira a sensibilizzare l’opinione pubblica su questo tema cruciale.

La mostra sarà aperta al pubblico dal 10 al 13 ottobre ed ospiterà, oltre alle opere esposte, alcune attività classiche dell’associazione. Tra queste, un gruppo di auto mutuo aiuto per familiari di persone con disagio psichico e la conclusione del percorso formativo “Volontario io?? Fossi matto!“, dedicato alla formazione di nuovi volontari. In collaborazione con Cls Sun Chi, ci sarà anche un momento di confronto tra Esp (esperti in supporto tra pari), figure con una particolare sensibilità grazie alla loro esperienza personale nel campo della salute mentale.

La mostra è aperta a tutta la cittadinanza e potrà essere visitata gratuitamente venerdì 11 e sabato 12 ottobre, dalle 10 alle 12 e dalle 14:30 alle 18:30, mentre domenica 13 ottobre dalle 10 alle 13, quando chiuderà i battenti.

Per ulteriori informazioni sui servizi di Asvap4, sui gruppi di auto mutuo aiuto o per candidarsi come volontario si invita a scrivere a [email protected] o a contattare il numero 347 3722283.

(foto d’archivio)

