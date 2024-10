Basket

CASTELLANZA – Oggi sabato 5 ottobre va di scena la terza di campionato per l’Az Robur Saronno alle 17 al PalaBorsani di Castellanza dove i biancoazzurri ospiteranno i siciliani di Capo d’Orlando. QUI LA DIRETTA DI GABRIELE MANNO

La Robur invece è ancora alla caccia della prima vittoria, dopo un difficile esordio con sconfitta contro Faenza per 81-67 e un derby contro Legnano giocato in crescendo e sfuggito via nel finale sul 78-75.

I ragazzi di coach Gambaro proveranno a vendere cara la pelle contro un avversario di assoluto livello. Il miglioramento tra la prima e la seconda partita di Saronno è stato incoraggiante, staremo a vedere se con un ulteriore step in più i biancoazzurri riusciranno a portare a casa la vittoria.