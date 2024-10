Sport

CASTELLANZA – Terza di campionato per l’AZ Robur Saronno, questa sera alle 17 la palla a due al PalaBorsani di Castellanza dove i biancoazzurri ospiteranno i siciliani di Capo d’Orlando.

L’Orlandina Basket è partita alla grande con due successi nei primi due turni di campionato, sconfiggendo prima la Fulgor Omegna con un rotondo 95-65 e poi la Rucker San Vendemiano per 86-80 all’overtime.

La Robur invece è ancora alla caccia della prima vittoria, dopo un difficile esordio con sconfitta contro Faenza per 81-67 e un derby contro Legnano giocato in crescendo e sfuggito via nel finale sul 78-75.

I ragazzi di coach Gambaro proveranno a vendere cara la pelle contro un avversario di assoluto livello. Il miglioramento tra la prima e la seconda partita di Saronno è stato incoraggiante, staremo a vedere se con un ulteriore step in più i biancoazzurri riusciranno a portare a casa la vittoria.

