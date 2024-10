Calcio

SARONNO – Per la quinta giornata del campionato di calcio di Eccellenza oggi due anticipi da non lasciarsi sfuggire. Alle 16 il Meda ospita la capolista Mariano (dove militano gli ex saronnesi Di Noto e Brighenti) ma il match clou è in serata: il Fbc Saronno torna sul proprio campo di via Biffi, dopo le opere di sistemazione del manto erboso, e lo fa per sfidare un’altra delle grandi del girone ovvero la Solbiatese. Fischio d’inizio alle 20.30 per una partita di alta classifica.

Sarà anche l’occasione per vedere acceso, per la prima volta per il calcio, anche il nuovo impianto di illuminzione dello stadio, che è stato realizzato dal Comune durante l’estate.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

(foto: lo stadio di via Biffi riapre per Saronno-Solbiatese)

05102024