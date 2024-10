Sport

SARONNO – Il match perfetto per celebrare al meglio il ritorno dei biancocelesti allo stadio comunale Colombo Gianetti dall’esilio d’inizio stagione con il plus della prima partita in notturna grazie alle nuove torri faro installate quest’estate con un investimento del Pnrr. Sarà il match clou della quinta giornata di campionato l’Fbc Saronno torna sul proprio campo di via Biffi, dopo le opere di sistemazione del manto erboso, e lo fa per sfidare un’altra delle grandi del girone ovvero la Solbiatese. Fischio d’inizio alle 20.30 per una partita di alta classifica.

