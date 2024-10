Ceriano Laghetto

CERIANO LAGHETTO – Saranno consegnati nei prossimi giorni a tutte le famiglie di Ceriano Laghetto i nuovi contenitori per la raccolta a domicilio della frazione umida e per il vetro. La consegna avverrà porta a porta e sarà curata da operatori di Gelsia Ambiente, la società che si occupa della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti.

Gli operatori passeranno in tutte le abitazioni per consegnare i nuovi contenitori da 35 litri. La consegna sarà gratuita, nulla è dovuto agli operatori. Già in questi giorni sono stati distribuiti i preavvisi che indicano l’avvio della distribuzione porta a porta dei nuovi contenitori. È possibile anche compilare un modulo per delegare al ritiro una persona diversa dall’intestatario della Tari. In caso di assenza durante il giro di consegna a domicilio, i contenitori potranno essere ritirati personalmente nella giornata di recupero, sabato 26 ottobre, alla piattaforma ecologica di via Vicinale del Nosetto, dalle 8 alle 12 e dalle 13 alle 17.

La distribuzione di nuovi contenitori ha un costo per l’Amministrazione comunale di 40mila euro: un investimento importante finalizzato a migliorare la qualità della raccolta differenziata, mettendo a disposizione dei cittadini strumenti idonei.

“Si tratta di un impegno di spesa che ereditiamo dalla precedente Amministrazione e che accogliamo, con l’obiettivo di trovare soluzioni che siano sempre più efficaci e sostenibili per il benessere della comunità” ha commentato il sindaco Massimiliano Occa.

(foto archivio)

05102024