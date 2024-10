Città

SARONNO – Il Circolo della Bussola, nell’ambito del ciclo di incontri “Uomini appassionati alla verità,” presenterà giovedì 6 ottobre, alle 21 nella Casa di Marta, il libro di Aleksey Naval’nyj “Io non ho paura non abbiatene neanche voi“. La serata vedrà la partecipazione del professor Adriano Dell’Asta, docente di Lingua e letteratura russa all’Università Cattolica di Milano e curatore dell’opera.

Aleksey Naval’nyj è un noto dissidente russo, cristiano e attivista per i diritti umani, che ha affrontato un destino drammatico. Avvelenato con il novičok e salvato in Germania, ha scelto di tornare in Russia, dove è stato arrestato e condannato a 19 anni di carcere per la sua opposizione al regime di Vladimir Putin. Tragicamente, Naval’nyj è morto il 16 febbraio di quest’anno in una colonia penale siberiana.

La sua vita è un esempio di coraggio e amore per la patria. Considerato un martire moderno, ha sacrificato tutto per i suoi ideali di una Russia libera e democratica, lontana dalle dittature che l’hanno oppressa per secoli. L’incontro sarà un’opportunità unica per approfondire la figura di Naval’nyj e la situazione attuale in Russia attraverso la testimonianza del professor Dell’Asta.

In preparazione all’incontro, il Circolo della Bussola ha creato un dossier informativo, disponibile sul sito ufficiale cliccando su questo link. Gli interessati possono anche scaricare la locandina dell’evento e invitare amici e conoscenti a partecipare.

