ilSaronnese

ORIGGIO – Un incontro sulla prevenzione e sulla salute femminile, per informare giovani e non sulle malattie sessualmente trasmissibili. Con questo scopo, il gruppo Panchina Rossa in collaborazione con Pro Loco, Avis, Ccnsulta Giovanile, associazione Anziani Origgesi e il patrocinio del comune di Origgio, organizza una serata informativa sul tema delle malattie sessualmente trasmissibili.

La serata dal titolo “Papilloma Virus: l’importanza della prevenzione”, condotta da Thomas Rossi, specialista in ostetricia e ginecologia e moderato da Elisa Ferrario, si terrà nella sede dell’associazione Anziani Origgesi in via Manzoni 17 il giorno 22 ottobre alle 21.

L’obiettivo dell’iniziativa è promuovere il benessere femminile ed approfondire tematiche riguardanti la salute in particolare delle donne. Con lo stesso scopo nell’ottobre 2022 era stato organizzato un incontro molto partecipato sull’endometriosi.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti