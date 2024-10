Cronaca

CISLAGO – Incidente stradale ieri in via Cavalieri di Vittorio Veneto a Cislago: si è trattato di un tamponamento fra due automobili, avvenuto alle 17.20. Sul posto è accorsa una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno ed è arrivata l’ambulanza della Croce azzurra di Cadorago. Due persone hanno richiesto assistenza medica, una donna di 59 anni ed un uomo di 76 anni, le loro condizioni non sono comunque apparse preoccupanti, tanto che non si è rivelato necessario un eventuale trasporto in ospedale.

Incidente stradale ieri anche a Gerenzano, in via Monte Grappa, alle 15: da chiarire la dinamica, è stata soccorsa una ragazza di 30 anni dall’ambulanza della Croce azzurra di Caronno Pertusella ed è stata trasportata, in condizioni comunque non preoccupanti, all’ospedale di Saronno.

Per una caduta dalla motocicletta lungo la Sp 527 ieri alle 18 a Uboldo è intervenuta l’ambulaza del Sos: è stato soccorso un 57enne, trasportato all’ospedale di Saronno con lievi contusioni.

