SARONNO – Difficile capire le motivazioni di un danneggiamento che ha lasciato sconcertati per prima cosa i titolari dei distributori di benzina che ancora non si spiegano l’accaduto.

In due diversi blitz un uomo ha preso di mira due benzinai della zona sud di Saronno buttando della colla sul tastierino pinpad rendendolo inutilizzabile.

A dare l’allarme i primi clienti che si sono avvicinarti all’area per il pagamento dei distributori dopo il blitz. Nessuno è rimasto attaccato ma ovviamente il tastierino va cambiato con costi importanti per i gestori. In entrambi i casi l’uomo, apparentemente la stessa persona, ha agitato nelle prime ore della sera. Intorno alle 20,30. E’ arrivato a piedi con il volto coperto. Ha armeggiato qualche minuto davanti all’automatico e poi si è dileguato.

E’ arrivata la denuncia ai carabinieri della compagnia cittadina che hanno avviato le indagini recuperando per prima cosa le indagini della videosorveglianza della zona in cui sono stati messi a segno i due vandalismi.

