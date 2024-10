Cronaca

Il fine settimana tra il 27 e il 28 settembre scorso ha visto impegnati i Carabinieri della Compagnia di Saronno con il supporto delle squadre Sio del 3°Reggimento Lombardia e le unità cinofile, in diversi servizi di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare i controlli sono stati estesi nei parchi pubblici, le piazze cittadine e le due stazioni ferroviarie. Il bilancio dell’attività realizzata nel territorio di Saronno vede due ventenni, due 38enni e un minore sono stati segnalati all’autorità amministrativa per possesso di sostanze stupefacenti di vario tipo per uso personale. Più problematica la situazione del minore che dovrà comparire davanti all’autorità giudiziaria. E’ stato infatti portato alla caserma di via Manzoni e denunciato poiché trovato in possesso di un coltello a serramanico.

