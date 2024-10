Città

SARONNO – Una poesia per la scuola Bascapè, un’opera grafica di cavardiage per la scuola Aldo Moro e un’opera multimediale per un seconda classe del liceo scientifico GB Grassi: sono un estratto dei vincitori del concorso Imi per le Scuole.

Il Gruppo Familiari Imi con la collaborazione di Anpi, della Società Storica Saronnese, con il patrocinio e il contributo del Comune hanno organizzato ieri, venerdì 4 ottobre l’evento conclusivo del Concorso Imi per le Scuole relativo all’ultimo anno scolastico quello 23/24.

La mattina si è articolata in due momenti: prima all’auditorium Aldo Moro alle 9,30 si è tenuta la premiazione dei vincitori della mostra mentre alle 11 in Sala Nevera c’è stata l’inaugurazione della mostra degli elaborati (scritti, design e grafica, prodotti multimediali) prodotti per il concorso dagli studenti partecipanti.

Il bando ha previsto la valutazione e la assegnazione dei premi da parte di una Commissione, composta dai rappresentanti dei promotori, delle scuole , del Comune e un membro dell’Ufficio Scolastico Provinciale.

La mostra rimarrà aperta fino a domenica 6 ottobre dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18.

