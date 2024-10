Softball

BOLLATE – Dopo il maltempo dei giorni scorsi, anche oggi volontari al lavoro sul campo di Ospiate, che questo fine settimana ospiterà l’atto conclusivo delle finali scudetto del softball, per tutte le sistemazioni del caso. “Grazie alla nostra field crew che, dopo il maltempo degli ultimi giorni, è al lavoro per sistemare al meglio il campo per le finali di oggi” le parole dei dirigenti del Mkf Bollate, che affronta l’Inox Team Saronno.

L’inizio delle partite è previsto questo pomeriggio, con regolare via alle 17: Mkf Bollate ha vinto gara 1 e gara 2 disputate la scorsa settimana a Saronno, la serie è al meglio dei cinque incontri e dunque in caso di vittoria bollatese anche in gara 3 lo scudetto andrà al Mkf, in caso si vittoria saronnesi si andrà avanti con gara 4 e l’eventuale gara 5.

PROGRAMMA DELL’ITALIAN SOFTBALL SERIES

GARA 1: Inox Team Saronno – MKF Bollate 1-4

GARA 2: Inox Team Saronno – MKF Bollate 3-5

GARA 3: MKF Bollate – Inox Team Saronno (sabato 5 ottobre, ore 17.00)

EVENTUALE GARA 4: MKF Bollate – Inox Team Saronno (sabato 5 ottobre, +30′ dopo la fine di gara 3)

EVENTUALE GARA 5: MKF Bollate – Inox Team Saronno (domenica 6 ottobre, ore 11.00)

05102024