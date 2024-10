Softball

BOLLATE – L’Inox Team Saronno riapre la serie della finale scudetto vincendo tutte e due le partite in trasferta, dopo avere perso entrambe quelle in casa settimana prossima. Le saronnesi non potevano più sbagliare e dopo essersi imposte in gara 3 pomeridiana (11-5 per l’Inox Team) hanno fatto il bis nella gara 4 serale, sempre sul diamante di Ospiate dove le padrone di casa dell’Mkf Bollate sono state dunque trascinate alla bella, di domenica mattina alle 11, per l’assegnazione dello scudetto.

Se gara 3 è stata nel segno delle tante battute e dei fuoricampo, gara 4 è stata molto equilibrata e con molte meno occasioni, dopo l’1-1 nella fase iniziale del match. A decidere tutto Sara Brugnoli con un homerun alla sesta ripresa, 2-1 per le saronnesi.

(foto: una fase di Mkf Bollate-Inox Team Saronno di oggi)

