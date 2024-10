Softball

BOLLATE – Missione compiuta per l’Inox team Saronno in gara 3 del finali scudetto del softball, l’obiettivo nel match del sabato pomeriggio ad Ospitare era di vincere per tenere aperta la serie contro le locali del Mkf Bollate, che si erano imposte in gara 1 e 2 a Saronno nel precedente weekend.

Avvio col botto, al primo inning fuoricampo da tre punti di Anita Bartoli dopo la base ball concessa a Milagros Lozada e la valida di Uxua Modrego per Saronno; e risponde subito Bollate con il fuoricampo da due punti di Gabriela Slaba.

Al secondo inning valide di Flavia Carletti e Alessandra Rotondo, e poi Merixtell Blesa riempie le basi; la valida di Lozada fa incassare 2 punti. E sulla valida di Noa Armirotto entrano altri 3 punti: 2-8. L’Mkf replica con l’homerun da un punto di Giulia Koutsoyanopulos, 3-8.

Alla terza ripresa Mkf inserisce in pedana Greta Cecchetti per Laura Bigatton mentre Saronno sostituisce Christina Toniolo con Chiara Rusconi, che poi dara vita ad una ottima provai. Il doppio di Silvia Torre al terzo inning porta il quarto punto per Bollate e Lucia Polini porta a casa la stessa Torre: 5-8.

Alla quarta ripresa basi piene per il Saronno con un out: su un errore punto Saronno che va a 9 e sulla valida di Brugnoli entrano altri due punti, 5-11 e poi il punteggio non cambia più.

(foto: la battuta valida di Uxua Modrego al primo inning)

05102024