Softball

BOLLATE – Oggi, ed eventualmente domani, il diamante di Bollate sarà il teatro dell’ultimo ballo della stagione di Serie A1 Softball: dopo il doppio successo dell’MKF Bollate nelle prime due partite contro l’Inox Team Saronno, la squadra di Eduardo Arocha ha ora tre match point davanti al proprio pubblico per conquistare il 14° Scudetto della compagine bollatese.

Le prime due partite sono state molto combattute, in cui l’equilibrio è stato spezzato da Mikiko Eguchi (4-5, HR, 2 R, 2 BB), vero ago della bilancia del primo fine settimana di Italian Softball Series. L’atleta giapponese è stata coadiuvata da Gabriela Slaba (decisivo doppio da due RBI nel finale di gara 2), Giulia Longhi (2 RBI) e le basi conquistate da Elisa Cecchetti (2-5, 3 BB) e Silvia Torre (1-5, 3 BB) per contribuire alla doppia vittoria di Bollate. Dall’altra parte Saronno ha messo grossa paura soprattutto in gara 2, andando a pochi centimetri – quelli del guanto di Armirotto che ha sfiorato la volata di Slaba – dal vincere la partita e impattare la serie. L’attacco delle nerazzurre di Wilmer Pino ha dovuto contare su una produzione ridotta di Milagros Lozada (3 BB), trattata con i guanti dalla pedana bollatese, con le sole Noa Armirotto e Alessandra Rotondo a battere più di una valida nelle prime due partite (due singoli e una base su ball per entrambe) e Uxua Modrego Lopez autrice di un triplo.

La strategia della pedana di lancio appare chiara. Bollate, potendo contare su un terzetto di lanciatrici AFI, ha sinora sempre dato a Laura Bigatton la palla nella prima partita (6.0 IP, 4 H, 1 ER, 4 BB, 9 K in gara 1 – oltre a un singolo e un doppio nel box di battuta) e Alice Nicolini pronta per l’eventuale seconda partita (6.0 IP, 5 H, 3 ER, 2 BB, 5 K), con Greta Cecchetti impegnata nel ruolo di closer, con due salvezze nelle prime due partite. Saronno si è invece affidata a Christina Toniolo, donna delle partite importanti come testimonia la vittoria in gara 5 di Semifinale Scudetto contro l’Italposa Forlì, che in gara 1 ha però faticato, subendo 9 valide e 4 punti in 4.1 frazioni lanciate e chiamando in causa Chiara Rusconi, invece più efficace (2.2 IP, 2 H, 0 R) e aprendo quindi la porta a possibili pensieri nella testa di Pino. L’eventuale gara 4 dovrebbe essere di appannaggio di Kandra Lamb, infortunatasi però nel corso della seconda partita lo scorso sabato e dunque da monitorare.

L’MKF Bollate potrebbe tornare a festeggiare un titolo davanti ai propri tifosi per la prima volta dal 1996, dal momento che i successivi quattro Scudetti (1997, 2003, 2005, 2020) sono stati tutti celebrati in trasferta. L’Inox Team Saronno cerca invece un’impresa mai riuscita in precedenza a nessuna squadra, ovvero ribaltare una serie da 0-2 a 3-2 lontano dalle mura amiche, visto che le uniche due volte in cui una compagine era stata in grado di ribaltare tale passivo (Lazio 1987, Forlì 2002) aveva completato la rimonta davanti al proprio pubblico.

In generale, le ultime tre edizioni dell’Italian Softball Series si sono decise con uno sweep di tre partite, l’ultima volta in cui si è giunti a gara 4 è stata nel 2020 (Bollate vs Saronno, 3-1), mentre non si assiste ad una gara 5 dal 2015 (Bussolengo vs Forlì, 3-2).

Tutte le partite saranno visibili sul canale Youtube FIBS Channel, con pre e postpartita, e Plus TV (814 di Sky) con produzione Premium a cura di Power Light Show.

Prima delle partite verrà rispettato un minuto di silenzio per la dipartita di Franco Chimenti, Presidente della Federazione Italiana Golf.

PROGRAMMA DELL’ITALIAN SOFTBALL SERIES

GARA 1: Inox Team Saronno – MKF Bollate 1-4

GARA 2: Inox Team Saronno – MKF Bollate 3-5

GARA 3: MKF Bollate – Inox Team Saronno (sabato 5 ottobre, ore 17.00)

EVENTUALE GARA 4: MKF Bollate – Inox Team Saronno (sabato 5 ottobre, +30′ dopo la fine di gara 3)

EVENTUALE GARA 5: MKF Bollate – Inox Team Saronno (domenica 6 ottobre, ore 11.00)

0510224