SARONNO – Sabato 5 ottobre, dalle 6 alle 18, nel santuario della Beata Vergine Maria dei Miracoli, verrà pregato ininterrottamente il rosario, uno ogni mezz’ora, secondo le intenzioni dei pellegrini, per la Chiesa, la pace e le famiglie.

L’inizio della recita del rosario è fissato alle 6. Alle 7 verrà celebrata la messa con le lodi. Alle 8 ricomincerà la recita del rosario fino alle 9, ora in cui inizierà la messa. Alle 10 è previsto l’inizio della recita del rosario fino alle 18, momento in cui inizierà la messa con la benedizione della reliquia della Beata Vergine Maria.

Don Massimiliano Bianchi, invitando a partecipare a questo momento di preghiera, ha anche affermato che “ottobre è il mese dedicato al rosario e prevediamo di recitare venti santi rosari nell’arco delle 12 ore (interrotti solamente dalla celebrazione delle messe). Per chiunque volesse guidare un rosario, segnali in sacrestia del santuario la propria disponibilità per ricevere le indicazioni per l’animazione a seconda dell’orario scelto”.

“Ognuno di questi venti rosari propone una intenzione particolare e mette al centro la contemplazione di uno dei venti misteri (5 della gioia, 5 della luce, 5 del dolore e 5 della gloria). In preparazione al prossimo Giubileo del 2025, a Saronno (già designata dall’Arcivescovo Delpini quale Chiesa Giubilare) continua l’accoglienza di gruppi sia per un itinerario “mariano” (legato alla Madonna dei Miracoli), sia per un itinerario “eucaristico” (legato al beato Acutis e alla cappella cinquecentesca dell’Ultima Cena) o – più specificamente per ragazzi e famiglie – sulla figura del beato Carlo Acutis, di cui il Santuario custodisce una reliquia dal febbraio scorso”.

