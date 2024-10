Sport

CASTELLANZA – Terza giornata di campionato per l’AZ Robur Saronno che ospita al PalaBorsani di Castellanza i siciliani di Capo d’Orlando.

Parte forte la capolista sfruttando sin da subito la fisicità dei lunghi Furin e Marini e macinando punti in post, sostenuti dal playmaker Barattini che realizza due giochi da tre punti. Saronno non è aiutata dalle percentuali ma si mantiene a distanza ravvicinata, gli ospiti chiudono il primo quarto avanti 22-17.

Nel secondo quarto prosegue l’andamento della prima frazione di gioco, Capo d’Orlando è più concreta e la Robur non riesce a infilare tiri presi al termine di azioni ben costruite. Ci pensa Jack Maspero ad accorciare con due triple di fila, il primo tempo finisce 38-36 per i siciliani.

La ripresa prende subito una piega diversa, Saronno alza il ritmo e altre due bombe da tre di Maspero costringono gli ospiti al timeout. La Robur va addirittura a +10 ma gli orlandini non mollano un centimetro e chiudono il gap, si entra nel decisivo quarto quarto sul 62-60 per i padroni di casa.

Nell’ultimo quarto viene fuori tutta l’esperienza di Jasaitis che con due triple sistema la situazione per i suoi riportandoli davanti. Comincia una serie di sorpassi e controsorpassi, l’esito della gara è in bilico fino all’ultimo minuto. Beretta finta dalle scarpe il suo marcatore e segna in step-back la tripla del +1 a quaranta secondi dalla fine. Capo d’Orlando difende bene su Nasini e prende il rimbalzo che avvia l’ultima azione, blocco a centro area sfruttato da Gatti che appoggia indisturbato il sottomano decisivo a due secondi dalla fine. Maspero cerca l’ultima preghiera da tre ma la palla sbatte sul ferro lungo.

Finisce 89-88 in favore di Capo d’Orlando. Partita dalle due facce per la Robur, un primo tempo giocato sotto ritmo e con basse percentuali al tiro, mentre nella ripresa i biancoazzurri hanno nettamente alzato il livello dando assolutamente del filo da torcere a un’avversaria molto forte ed esperta, resta un po’ di rammarico per la prima parte della partita giocata sottotono. Capo d’Orlando ottiene il terzo successo mentre la Robur andrà a caccia della prima vittoria sabato prossimo in trasferta contro Desio.

QUI L’INTERVISTA POST PARTITA A COACH STEFANO GAMBARO

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti