LUISAGO – I gol di Gorgoglione e Aloe fanno volare la Gerenzanese, che espugna il campo del Portichetto Luisago. E’ successo oggi pomeriggio, quinta giornata del campionato di Prima categoria.

La cronaca – Importante vittoria dalla Gerenzanese sul difficile campo del Luisago. Due a uno il risultato finale di una partita molto equilibrata nel primo tempo giocata ad alti ritmi ma senza particolari episodi da segnalare. Nel secondo tempo la Gerenzanese si porta in vantaggio sua il personale di Gorgoglione al secondo minuto poi ha l’occasione di raddoppiare ma il calcio di rigore battuto di da Ciuciu viene respinto dal portiere. I locali trovano la rete del 2-0 con una perfetta giocata di Aloe, segue qualche altra occasione per arrotondare il punteggio poi rimanendo in dieci per una discutibile espulsione di Gorgoglione per doppia ammonizione. Solo nel recupero il Luisago riesce ad accorciare le distanze col centravanti Simbaldi.

Portichetto Luisago-Gerenzanese 1-2

PORTICHETTO LUISAGO: Mascetta, Rosalia, Schioppa, Conte, Robustelli, Mireku, Cantaluppi, Mazzone, Simbaldi, Marchiori, Carnevale. A disposizione Roaro, Bertossi, Braga, Pereira, Zappavigna, Busnelli, Cantaluppi, Vismara, Condoluci. All. Piazzi.

GERENZANESE: Gambino G., Gambino F., Viola, Mighetti, Morandi, Ciuciu, Canavesi, Gorgoglione, Aloe, Boccaletti, Geron S. A disposizione Dario, Esopi, Franchi, Boeri, Mari, Geron M., Ghirimoldi, Quaggelle, Saramin. All. Porro.

(foto archivio: il portiere Giacomo Gambino)

06102024