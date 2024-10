Sport

DESIO – La Cogliatese torna in campo per la quinta giornata di campionato in trasferta contro l’Aurora Desio. Al comunale di via Agnesi calcio d’inizio alle 15.30, partono meglio i biancoazzurri che premono i padroni di casa nella propria metacampo costringendoli a difendersi. Al 20’ gran sgroppata di Avella sull’out di sinistra, palla servita rasoterra al limite dell’area dove arriva Ferrario che calcia a botta sicura ma si vede negare la gioia del gol da un intervento miracoloso di Malventi. Risponde il Desio al 27’ con un un’insidiosa punizione di Manzella, attento Ortolan a respingere coi guantoni in corner. Al 32’ arriva la rete del vantaggio per gli arancio-blu, traversone teso dalla sinistra, Braghetto è bravissimo ad addomesticare con l’esterno del piede per liberarsi del marcatore e a tu per tu contro Ortolan spara col mancino sotto la traversa. Ci riprova Avella al 39’ con un potente destro che finisce alto di poco, termina la prima frazione di gioco sull’1-0 per i padroni di casa.

Nella ripresa continua il forcing della Cogliatese che prova a cercare il pareggio. Prima grossa chance al 60’ con una botta su punizione di Capici che viene parata da Malventi. Ancora gli ospiti si rendono pericolosi al 77’ con un colpo di testa di Belotti e all’80’ con una sassata di Capici da fuori area che peró trova ancora la risposta dell’estremo difensore casalingo. L’ultima grande chance all’87’ grazie a una combinazione tra Rose e Cimnaghi, il terzino biancoazzurro calcia dal limite ma la palla sfiora il palo ed esce a lato. Desio mantiene con freddezza il vantaggio e porta a casa i tre punti, 1-0 il risultato finale.

Buona prestazione nel complesso della Cogliatese che non è riuscita peró a trovare la via del gol. Terza sconfitta stagionale per la squadra di Biemmi che rimane ferma a quota 4 punti. Desio invece si porta in terza posizione in classifica con 10 punti. Domenica prossima la Cogliatese affronterà in casa la Polisportiva Veranese.

Aurora Desio – Cogliatese : 1-0

Marcatori : 32pt Braghetto

Aurora Desio : Malventi, Mariani, Cozzolino, Terreran, Fossati, Carrara, Cristiano, Roberto, Braghetto, Benzoni, Manzella. A disposizione : Marini, Caglio, Bruzzano, Quatrini, Minniti, Crivelli, Fraiese, Monguzzi, Ghirardelli. All. Savarino

Cogliatese : Ortolan, Pastore, Rose, Murari, Belotti, Chiari, Borghi, Muraca, Avella, Ferrario, Capici. A disposizione : Borgonovo, Bettin, Cimnaghi, Corona, Del Bianco, Pivato, Ventrella, Zampieri, Manno. All. Biemmi

