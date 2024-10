Calcio

UBOLDO – Per la quinta giornata di Seconda categoria, girone Z, domenica pomeriggio la partita fra Pro Juventute e Legnarello, al centro sportivo parrocchiale di via Don Carozzi ad Uboldo. Per gli uboldesi, una sconfitta casalinga. A segno gli ospiti al 7′ con Binda, quindi il raddoppio al 43′ con Colombo; la Pro Juventute l’ha riaperta al 23′ con rete di Di Lio ma poi il risultato non è più cambiato.

In classifica la Pro è terz’ultima con 5 punti, il Legnarello ne ha uno in più; entrambe dunque invischiate nelle zone basse della graduatoria.

Pro Juventute-Legnarello 1-2

PRO JUVENTUTE: Falcone, Reda M., Pittalis, Soldi, Colombo, Spaudo, Di Lio, Dragoni, Colombo, Ciccone, Ferrario. A disposizione Caruana, Radaelli, Flores, Dalzovo, Crespi, Bergomi, Rimoldi, Panaia, Reda S. All. Abbruzzese.

LEGNARELLO: Campidoglio, Morandi, Casasola, Colombo, Campagna, Lamera, Lancellotti, Bortignon, Brusa, Binda, Gasperoni. A disposizione Fornara, Colombi, De Luca, Dellacqua, Di Bella, Passoni, Raoudi, Stecchini, Porcu. All. Russo.

(foto archivio)

06102024