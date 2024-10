Cronaca

CISLAGO – Anche Cislago è stato uno dei teatri degli ultimi controlli antispaccio dei carabinieri della compagnia di Saronno realizzati con il supporto delle squadre Sio del 3°Reggimento Lombardia e le unità cinofile. In particolare i controlli sono stati estesi nei parchi pubblici, le piazze cittadine e stazioni ferroviarie.

Nel comune di Cislago una pattuglia della stazione carabinieri del luogo, nel controllare le note aree teatro di spaccio di sostanze stupefacenti, hanno trovato un nordafricano nei pressi del sentiero di accesso all’area boschiva. Accortosi della presenza dei militari, l’uomo si è dato alla fuga il più velocemente possibile. I momenti concitati e i movimenti scomposti hanno finito per fargli perdere un borsello poi recuperato dai carabinieri. All’interno circa 50 grammi di cocaina ed eroina già suddivisa in piccole dosi pronte per la vendita.

