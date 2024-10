news

Una nuova meme coin ha attirato l’attenzione degli investitori più esperti, che si preparano per una possibile bull run nel mercato cripto.

Flockerz (FLOCK) ha già raccolto $400.000 nella sua presale, con molti investitori che approfittano dei prezzi scontati dell’ICO.

La vera forza di FLOCK sta nella sua utilità: funzioni come il Vote-to-Earn e lo staking lo rendono diverso dai classici token.

Non a caso, alcune delle principali pubblicazioni cripto e famosi influencer stanno parlando del progetto, e c’è chi lo considera la prossima meme coin destinata a fare 10x.

Cos’è Flockerz e perché sta attirando l’attenzione degli investitori?

Le nuove meme coin sono molto richieste, e non a caso. Mentre le criptovalute a grande capitalizzazione affrontano incertezze, gli investitori stanno realizzando profitti milionari con meme coin a bassa capitalizzazione.

Ad esempio, un trader ha trasformato $736 in $238k in poco più di un’ora con $POCHITA.

Allo stesso modo, secondo i dati di Lookonchain, un investitore che ha comprato HIPPO nelle fasi iniziali ha trasformato $368 in ben $2 milioni in appena 3 giorni.



Alcuni influencer di spicco credono che Flockerz possa offrire rendimenti simili, soprattutto perché è una meme coin a bassa capitalizzazione.

Il branding di FLOCK è davvero originale. Dopo cani, rane, gatti e recentemente ippopotami, un token a tema gallina non può che attirare l’attenzione. Tuttavia, Flockerz non è solo una semplice meme coin.

Secondo il whitepaper, il progetto punta a “rivoluzionare la decentralizzazione” e a diventare la meme coin del popolo. Il token sarà gestito tramite la Flocktopia DAO (Decentralized Autonomous Organization), composta interamente da detentori di FLOCK.

I possessori del token avranno voce in capitolo sulla direzione del progetto, che riguarda sia le nuove quotazioni, sia le funzionalità innovative e le iniziative di mercato. Con i detentori al comando, Flockerz si prepara a offrire rendimenti interessanti a tutti gli investitori, non solo a una ristretta élite.

Non è un caso che gli esperti abbiano definito FLOCK la prossima criptovaluta che potrebbe fare 10x.

Ricompense per i detentori di FLOCK

Gli investitori in FLOCK non avranno solo un ruolo chiave nella governance del progetto. Grazie all’iniziativa Vote-to-Earn, i detentori riceveranno anche ricompense monetarie per il loro coinvolgimento.

Secondo la tokenomica di Flockerz, il 25% della fornitura totale di token è stato riservato nel Flock Vault per essere distribuito ai votanti.

Allo stesso modo, i detentori di FLOCK possono beneficiare del protocollo di staking della meme coin, che ha il 25% della fornitura di token riservato a questo scopo.

È interessante notare che la tokenomica centrata sulla comunità di Flockerz si allinea perfettamente con il principio di decentralizzazione. Infatti, il 70% dei token è destinato agli investitori: il 20% durante la presale, il 25% come ricompense per il Vote-to-Earn e un altro 25% per lo staking.

Il restante 30% della fornitura sarà utilizzato esclusivamente per la crescita del progetto, in particolare per iniziative di marketing e liquidità. Non c’è alcuna allocazione separata per il team di sviluppo o vendite private, riducendo notevolmente il rischio di rug pull o di movimenti di prezzo “pump-and-dump”.

In effetti, la sicurezza del token è una priorità per il team di sviluppo di Flockerz. Lo smart contract FLOCK è stato già sottoposto a più audit, uno da Coinsult e l’altro da Solid Proof. I risultati degli audit sono disponibili pubblicamente.

FLOCK è la prossima meme coin a fare 10x?

Flockerz sta ottenendo un buon finanziamento nella presale, ma probabilmente rimarrà una meme coin a bassa capitalizzazione, rendendolo un investimento interessante per il prossimo mercato rialzista.

Come già detto, i primi acquirenti di meme coin stanno già realizzando milioni di profitti. Con l’aspettativa di un aumento della liquidità di mercato a causa dei tagli ai tassi negli Stati Uniti e in Cina, questi asset ad alto rischio potrebbero offrire rendimenti esplosivi.

Considerando che FLOCK è una meme coin con funzionalità, ha già attirato l’attenzione di investitori esperti, molti dei quali sono ottimisti.

Per esempio, il noto trader di criptovalute Jacob Bury ha definito Flockerz la prossima criptovaluta che potrebbe fare 10x.

Un altro YouTuber di criptovalute, ClayBro, con 130.000 iscritti, è andato oltre, prevedendo guadagni fino a 100x da questa nuova meme coin.

Se queste previsioni si rivelano veritiere, i primi acquirenti della presale saranno quelli che ne beneficeranno di più. Gli acquirenti interessati possono acquistare la meme coin con pochi clic, utilizzando il widget over-the-counter sul sito web di Flockerz.

È inoltre consigliato seguirne gli account su X e Telegram per le ultime novità.

