SARONNO – “Dopo il duro colpo incassato dall’amministrazione nel corso dell’ultima seduta consiliare, il primo cittadino ha cercato immediatamente di far ricadere la responsabilità di questa situazione sulle forze di minoranza, sostenendo che proprio queste ultime stiano ostacolando il regolare svolgimento dell’attività amministrativa. Tuttavia, una lettura più attenta della vicenda rivela una dinamica ben diversa”.

Inizia così la nota della segreteria politica della Lega in merito alla crisi di maggioranza: al centro del comunicato la situazione del consiglio comunale.

Airoldi, ormai noto per il suo atteggiamento volto a evitare ogni responsabilità, sembra voler di nuovo scaricare le colpe su altri. La narrazione che propone omette dettagli fondamentali, ovvero che la crisi politica che sta attraversando sta letteralmente travolgendo la sua coalizione. Le lotte intestine che hanno diviso il gruppo di governo stanno paralizzando il Consiglio comunale, impedendo alla maggioranza di presentare un fronte compatto e raccogliere i voti necessari per garantire il regolare svolgimento delle attività amministrative.

Non si tratta quindi di una semplice questione di ostruzionismo dell’opposizione, come Airoldi vorrebbe far credere, ma di un’incapacità interna alla maggioranza di mantenere l’unità. Questa realtà, che il Sindaco continua a ignorare, sta portando all’immobilismo dell’ente. La verità è che, senza una maggioranza solida e coesa, le decisioni fondamentali per la città rischiano di rimanere bloccate a lungo.

A fronte di questa situazione, ci si chiede: per quanto ancora dovremo attendere affinché Airoldi riesca a ristabilire una maggioranza stabile in Consiglio? E fino ad allora, cosa ne sarà delle sedute consiliari e delle necessarie decisioni per la città?

Una situazione di stallo che rischia di protrarsi per mesi e che mette a rischio la governabilità stessa del Comune. Invece di assumersi le proprie responsabilità, Airoldi continua a puntare il dito altrove, rifiutando di affrontare i problemi che derivano dalle divisioni interne al suo gruppo. Risulta chiaro che il vero problema non risiede nell’opposizione, ma nella fragilità della maggioranza che dovrebbe sostenere il suo governo.

Un Consiglio comunale bloccato, una città in attesa e un Sindaco che continua a non affrontare la realtà dei fatti.

