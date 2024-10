Altre news

SARONNO – Oggi i cieli sono in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi, con qualche addensamento previsto in serata, ma senza piogge imminenti. La temperatura massima registrata sarà di 18°C, mentre la minima sarà di 9°C, con lo zero termico che si attesterà a 3466 m. I venti saranno deboli al mattino provenienti da Nordovest, mentre nel pomeriggio saranno assenti. Nessuna allerta meteo presente, come riportato da 3BMeteo.

Per la Lombardia, si prevede una diminuzione della pressione, che porterà aria più umida e un aumento progressivo delle nubi nel corso della giornata, fino a cieli molto nuvolosi dal pomeriggio. Nelle basse pianure occidentali, pedemontane-alte pianure e Prealpi, si alterneranno nubi sparse e schiarite. Nelle basse pianure orientali, la nuvolosità aumenterà gradualmente. Sulle Orobie e Alpi Retiche, nubi sparse e schiarite caratterizzeranno la giornata, con un ispessimento della copertura in serata.

