Calcio

La Caronnese vince il big match della domenica 2-0 contro il Pavia grazie alle reti di Colombo e Corno. Cinisello e Base 96 chiudono a reti inviolate sullo 0-0, spartendosi la posta in palio. Legnano e Lentatese pareggiano 1-1, con gol di Buzzetti per gli ospiti e Caluschi Ramon per i padroni di casa. La Rhodense si impone 2-0 contro il Casteggio, con marcature di Bonacina e Pedergnana. Sedriano vince 1-0 contro la Sestese, mentre la Vergiatese batte l’Ispra con il medesimo punteggio.

Di seguito risultati, marcatori e classifica

Eccellenza – Risultati, marcatori e classifica

Caronnese – Pavia 2-0 Reti: 20′ pt Colombo, Corno

Cinisello – Base 96 0-0

Legnano – Lentatese 1-1 Reti: 25′ pt Buzzetti (Len), 37′ st Caluschi Ramon (Leg)

Rhodense – Casteggio 2-0 Reti: 46′ pt Bonacina, 5′ st Pedergnana

Sedriano – Sestese 1-0 Reti:

Vergiatese – Ispra 1-0 Reti:

Meda – Mariano 1-1 Reti: 36′ st Fumagalli (Ma), 48′ st rig. Calmi (Me).

Saronno – Solbiatese 2-3 Reti: 11′ Martinez (S), 17′ Pedrocchi (FBC), 30′ Martinez (S), 31′ st Torraca (S), 34′ st Locati (FBC)

Robbio – Ardor Lazzate 0-1 Rete: 24′ st Fogal.

Classifica: Ardor Lazzate 13, Solbiatese 13, Mariano 13, Sestese 9, Saronno 9, Vergiatese 9, Pavia 8, Caronnese 8, Lentatese 8, Rhodense 7, Sedriano 7, Ispra 6, Meda 6, Casteggio 4, Cinisello 4, Base 96 1, Legnano 1, Robbio Libertas 0.