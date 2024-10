Città

SARONNO – Oggi, domenica 6 ottobre torna con la sua terza edizione, la manifestazione Idee in corso che pone l’attenzione sulle associazioni cittadine e le realtà culturali, profit e no profit, che svolgono attività formativa e di intrattenimento. Dalle 10 alle 18 il centro cittadino sarà colmo di attività per bambini, balli, musica, ma anche stand gastronomici e punti ristoro.

Ecco tutto il programma

Piazza libertà

Dalle 10 alle 18: animazione e interviste alle associazioni a cura di Radio Orizzonti

Dalle 15 alle 18: intrattenimento in collaborazione con le band rock pop di alcuni istituti comprensivi di Saronno, degli animatori degli oratori saronnesi e conduttori radio

Alle 15: balli country a cura di Country fire asd

Alle 16: concerto del corpo musicale cittadino

Piazza volontari del sangue

Dalle 10 alle 18: punto ristoro a cura di Croce Rossa (Ial Saronno e Sicilia a Saronno)

Dalle 10 alle 18: osservazione del Sole a cura del gruppo Astrofili

Dalle 15 alle 16: musica e recitazione a cura di Anima e Core

Dalle 16 alle 17: spettacoli di danza classica, hip hop, street jazz a cura di Danzarte Studio

Dalle 17 alle 18: musica e recitazione a cura di Anima e Core

Corso italia

Dalle 10 alle 18: mostra fotografica e attività per ragazzi a cura del Gruppo Grotte; ritratto in corso a cura del gruppo fotografico Agorà; esposizione di quadri ad cura di Iride; laboratori per bambini e spettacoli di micromagia a cura di Avis Saronno

Piazza De Gasperi

Dalle 10 alle 18: esposizione dei veicoli storici a cura di Ami e Motorclub Italia; concerti Folk rock a cura di Albero musicale; Drum circle singing e laboratori di danze popolari a cura di Anima arci Aps; balli country e dance anni Settanta, Ottanta e Novanta a cura di Country fire asd.

Vicolo del caldo – Area giochi

Dalle 10 alle 18: scacchi giganti e laboratori a cura di scuola scacchi Saronno; laboratori a cura di Semplice Terra; attività ludico creative espressive a cura di Energicorpo Lab; spettacolo per bambini a cura di Dietro le Quinte; tè e dolcetti a cura del Centro Islamico di Saronno.

Piazza Schuster

Alle 10 alle 18: profumi, sapori e tradizioni a cura del circolo culturale Sardo; punto ristoro.

Alle 16: spettacolo di danze tradizionali sarde a cura del gruppo folk Su berrancu.

Dalle 15 alle 18: esibizioni di yoga aereo e danza del ventre a cura di Officine del Sole Asd

