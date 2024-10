Città

SARONNO – Domenica 6 ottobre avverrà l’accoglienza di don Andrea Rabassini, nuovo vicario della comunità pastorale di Saronno e responsabile della parrocchia della Sacra Famiglia.

Ordinato sacerdote il 12 giugno 2010, originario di Malnate, è stato un finanziere.

Da diacono, don Andrea, è stato presente nella parrocchia della Sacra Famiglia dove, grazie all’incontro con don Silvio Andrian, ha conosciuto Oscar e Laura, missionari in Bolivia. Negli anni è rimasto legato alle missioni tanto da partecipare al gioco televisivo condotto da Jerry Scotti su canale 5, “caduta libera”, per raccogliere soldi per le missioni.

Il programma della festa di benvenuto prevede alle 16.30 l’accoglienza in oratorio. Per chi lo desidera, alle 18 ritrovo nella chiesa di sant’Antonio da cui partirà la processione che condurrà i sacerdoti, per l’inizio della messa, nella chiesa della Sacra Famiglia. La celebrazione avrà inizio alle 18.30. Al termine, i parrocchiani del Prealpi invitano tutti i fedeli all’apericena di benvenuto per festeggiare insieme don Andrea.

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti