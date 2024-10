Città

SARONNO – Pav, scuola di teatro e cinema, festeggia i sette anni sul suolo saronnese aprendo le porte a nuovi aspiranti attori.

L’open day si terrà il 12 ottobre dalle 14:30 alle 18:30 nella sede di via Rossini, 5. Durante l’evento, la scuola offrirà una panoramica delle sue attività didattiche e dei corsi disponibili, rivolti a chi desidera avvicinarsi al mondo della recitazione e del cinema.

Tra le principali aree di studio offerte ci sono recitazione cinematografica, teatro, sceneggiatura, doppiaggio, e dizione e voce. La scuola propone anche corsi specifici, come un triennio intensivo, lezioni di acting in English, e sessioni dedicate alla voce e canto per l’attore.

Questo open day rappresenta un’occasione per conoscere i docenti, esplorare i vari percorsi formativi e informarsi sulle opportunità di crescita professionale nel settore delle arti performative. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare i numeri telefonici: +39 3471479571 e +39 3245307627.

(foto archivio)

