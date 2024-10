Calcio

La Baranzatese travolge il Gavirate con un clamoroso 7-1, rimanendo a punteggio pieno nel girone. Il Morazzone supera l’Aurora Cantalupo 4-2 completando una stupena rimonta, mentre l’Olimpia Tresiana vince 1-0 contro il Luino grazie a un rigore di Oldrini. L’Universal Solaro si impone 2-0 sull’Academy Uboldo. Pareggio a reti bianche tra Castanese e Ceriano Laghetto. La Besnatese si aggiudica il match contro il Canegrate 2-1, e l’Accademia BMV trionfa 2-1 contro il Valle Olona. Il Cob 91 batte il Verbano 3-1, ottenendo la prima vittoria stagionale. Di seguito risultati, marcatori e classifica.

Promozione – Risultati, marcatori e classifica

0-02-4 Reti:16′ pt Anzano (A), 33′ pt Montani (A), 44′ pt Dall’Olmo (M), 20′ st Petruzzellis (M), 30′ st rig. Ghizzi (M), 48′ st Petruzzellis (M)7-1 Reti: 8′ pt Lillo (B), 18′ pt D’Apolito (B), 28′ pt Morbioli (G), 36′ pt Cavaliere (B), 41′ pt Cavaliere (B), Capogna (B), Romeo (B), Lombardo (B)1-2 Reti: 23′ pt Paoluzzi (C), 23′ st Giardino (B), 29′ st Deodato (B)1-0 Reti: 13′ st rig. Oldrini2-0 Reti: 30′ pt Orlando, 6′ st Tartaglione1-2 Reti: Ferrenti (V), Folla (A), Borsani (A)1-3 Reti: 7′ pt rig. Arienti (C), 13′ st Raffaele (C), 22′ st Mentseguez (V), 49′ st Famiglietti (C)Baranzatese 15, Universal Solaro 13, Morazzone 11, Canegrate 10, Accademia BMV 8, Olimpia Tresiana 8, Valle Olona 7, Aurora Cantalupo 7, Verbano 6, Besnatese 6, Castanese 5, Ceriano Laghetto 5, Cob 4, Luino 2, Gavirate 2, Academy Uboldo 1.