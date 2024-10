Cronaca

SENAGO – E’ stato portato in codice verde all’ospedale di Niguarda il rider di Glovo che ieri sera, sabato 5 ottobre, è stato protagonista di un incidente stradale in via Togliatti alle 21,30.

Erano da poco passate le 21,30 quando si è verificato l’impatto tra un furgone e lo scooter con il contenitore per le vivande del rider.

Il conducente è finito a terra mentre quello del furgone si è subito fermato ed ha messo in moto la macchina dei soccorsi. E’ arrivata l’ambulanza della Croce Rossa di Lainate. Il personale sanitario ha subito rassicurato i presenti: il rider, un 46enne, non era in pericolo di vita. E’ stato portato all’ospedale Niguarda per le cure del caso. Sul posto è rimasta la pattuglia dei carabinieri che ha raccolto la testimonianza del conducente del furgone ed effettuare i rilievi.

